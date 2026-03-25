C. Llorca Ibáñez

La antigua Eurocebollas proyecta una ampliación que generará 200 nuevos empleos

La empresa alzireña Eurocebollas, líder mundial en el sector de la cebolla procesada y lista para servir que desde la entrada en el accionariado de la multinacional francesa Solina ha pasado a denominarse Solions, cerró el año pasado con una facturación récord de 70 de millones de euros, que prevé elevar en 2026 a los 90 millones. La mercantil trabaja en una ampliación que, con una inversión estimada en 30 millones de euros, duplicará en el horizonte de dos años los 100.000 m2 que ocupan las actuales instalaciones en el linde de los términos municipales de Alzira, Guadassuar y Massalavés con la previsión de generar 200 nuevos puestos de trabajo. Más información