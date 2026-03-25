C. Llorca Ibáñez

La comunidad educativa del IES Rei en Jaume lleva su preocupación al pleno de Alzira

Tanto la presidenta de la asociación de familias como el profesorado del IES Rei en Jaume de Alzira han aprovechado el pleno en el que la corporación municipal ha aprobado por unanimidad el inicio del procedimiento de rescisión del contrato con la empresa constructora, después de un año de paralización de las obras del nuevos instituto, para expresar su preocupación por la demora que esta situación puede ocasionar y reclamar medidas que mejoren la seguridad en unas instalaciones con graves deficiencias. Más información