C. Llorca Ibáñez

Las familias piden la reforma integral del instituto Jaume I de Alzira tras la suspensión de las obras del nuevo edificio

Las familias del alumnado del IES Rei en Jaume de Alzira han manifestado su profundo descontento ante la paralización definitiva de las obras del nuevo instituto. Durante la tarde de ayer, los afectados trasladaron sus reivindicaciones al Ayuntamiento de Alzira, donde se aprobó en sesión plenaria ordinaria el inicio del expediente de resolución de contrato con la mercantil Vialterra, adjudicataria del proyecto, por el abandono de los trabajos. La AMPA IES Rei en Jaume ha presentado formalmente ante el Ayuntamiento de Alzira y la Conselleria de Educación un documento de exigencias motivado por el avanzado estado de deterioro de las instalaciones actuales, que datan de 1963. Entre sus demandas principales, destaca la implementación urgente de un plan integral de adecuación y mantenimiento que garantice condiciones óptimas de seguridad y salubridad, dada la previsión de que el centro siga operativo durante varios años más. Para asegurar el cumplimiento de estas medidas, la asociación solicita informes técnicos detallados por escrito y mecanismos de supervisión periódica, además de reclamar la creación de un canal de comunicación directo y transparente que mantenga a la comunidad educativa informada sobre la evolución de los trámites administrativos e institucionales.