Joan Gimeno

Así avanza la regeneración de las playas de Cullera

Las obras de regeneración de las playas al sur de la desembocadura del río Xúquer avanzan, en el litoral de Cullera, “a muy buen ritmo” y conforme al calendario previsto. Si se mantiene el actual ritmo de trabajo, a mediados del mes de junio el proyecto estará prácticamente finalizado, tanto en lo que respecta a las playas del sur de Cullera como al resto de tramos incluidos en la intervención, que abarcan también zonas de Sueca, el Saler y Sagunt. Más información