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Así ha ganado el pizzero de Alginet Francis Tolu la Olimpiada de acrobacias en Las Vegas

El maestro pizzero de Alginet Francis Tolu, experto en acrobacias con la masa, acaba de añadir a su palmarés un título de gran valor. El cuatro veces campeón del mundo en pruebas celebradas en Italia se ha impuesto en los World Pizza Games celebrados en Las Vegas, que están considerados las Olimpiadas de la pizza, en la categoría másters, reservada a aquellos que cuentan con al menos un mundial u olimpiada en su palmarés. Tolu se impuso con un espectáculo, a pesar de que la organización le obligó a parar por encender fuego en el obrador. Más información