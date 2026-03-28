Pascual Fandos

Así se ha vivido el 'Encuentro' que abre las procesiones de Semana Santa en Alzira

Los pasos de la Virgen de los Dolores y el Descendimiento de la Cruz protagonizaron anoche el emotivo 'Encuentro', el primer desfile procesional de la Semana Santa en Alzira, en la también conocida como “nit de les miradetes”, ya que la tradición popular señala que era la noche del Viernes de Dolores cuando los jóvenes solían concertar pareja para la Pascua. Numeroso público se concentró en la plaza Mayor para presenciar el saludo entre las dos imágenes, al que siguió una gran ovación.