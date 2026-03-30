C. Llorca Ibáñez

Algemesí recupera esta Semana Santa el Oficio de Tinieblas, un rito medieval desaparecido arraigado en el imaginario local

Algemesí se quedará en tinieblas este Viernes Santo. La Parroquia de Sant Jaume Apòstol se convertirá, en un día tan destacado en el calendario religioso, en un escenario donde el tiempo parecerá detenerse y se volverá a tiempos pasados para revivir una liturgia religiosa que alcanzó su máximo esplendor tras el Concilio de Trento, en el siglo XVI, pero hunde sus raíces en la tradición medieval: el Oficio de Tinieblas. Este 2026, entre los muros de la basílica de Algemesí, esta liturgia que durante siglos marcó el pulso de la cristiandad volverá a emerger del olvido. Será a las 10,30 horas del Viernes Santo, para buscar un momento que no entorpezca las procesiones y permita asistir a la mayor gente posible. El Concilio Vaticano II prohibió el rito y años después, en 1988, el Papa Juan Pablo II lo rehabilitó y adaptó la liturgia a los tiempos más modernos. La celebración renace hoy en Algemesí gracias al impulso de un grupo de seglares y al respaldo de la comunidad parroquial, según explica el promotor de la recuperación, el musicólogo Josep Lluís Domingo Sancho. Más información