C. Llorca Ibáñez

El IES Alcalans saca su descontento a la calle para exigir soluciones a la masificación de las aulas

Familias, alumnos y docentes, junto con representantes de los gobiernos de Montroi y Real y de la oposición de Montserrat han protagonizado esta mañana la primera concentración para exigir soluciones a la masificación del IES Alcalans de Montserrat. Es la primera de muchas: “Haremos una concentración cada quince días hasta que la Conselleria de Educación nos haga alguna propuesta”, asegura el vicepresidente de la AMPA IEs Alcalans, Luis Miguel Sanjaime. La comunidad educativa estaba citada a las 7,45 horas para evidenciar su malestar con el deterioro del centro educativo, que acoge a 800 alumnos cuando su capacidad máxima son 560, “un 40 % más de sobreocupación”, denuncia la AMPA. Más información