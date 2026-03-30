C. Llorca Ibáñez

Pérez Llorca anuncia 4,4 millones de ayudas para la agricultura en la Granja de Sinyent en Polinyà

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha elegido la comarca de la Ribera, concretamente las instalaciones de la Finca Sinyent en Polinyà del Xúquer, para anunciar la incorporación inmediata de 108 nuevos profesionales a la actividad agraria valenciana. Esta iniciativa cuenta con una inversión global de 4,43 millones de euros y una ayuda media por beneficiario de 41.018 euros. Cincuenta y cuatro de ellos lo harán en la provincia de Valencia, beneficiando directamente al tejido productivo de zonas eminentemente agrícolas como la Ribera.