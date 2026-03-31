C. Llorca Ibáñez

La comunidad educativa de Alzira sale a la calle

Docentes, alumnos y familias de Alzira ha salido esta mañana a las calles para reivindicar mejoras en los centros educativos y en las condiciones en las que trabajan los docentes. Los que más se han dejado ver han sido los del instituto Jaume I, que han protagonizado una manifestación desde su centro hasta el punto de la concentración, frente al Ayuntamiento de Alzira. “Menys promeses i més solucions”, se leía en una de las pancartas que portaban dos profesoras, o “En el Jaume no falten els alumnes”, en una que llevaban un grupo de estudiantes. El alumnado se ha sumado también a la protesta. El objetivo era “dejar las aulas vacías" para reclamar una mejora integral de las condiciones laborales del profesorado, la bajada de ratios, la reducción de la burocracia, infraestructuras dignas y el blindaje del valenciano en la enseñanza, según explica el portavoz de educación de UGT de la Ribera, Horacio Doménech. Más información