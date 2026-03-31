C. Llorca Ibáñez

La comunidad educativa de Alzira sale a la calle

La comunidad educativa de Alzira ha salido esta mañana a las calles para reivindicar mejoras en los centros educativos y en las condiciones en las que trabajan los docentes. Los que más se han dejado ver han sido los alumnos y docentes del instituto Jaume I, que han protagonizado una manifestación desde su centro hasta el punto de la concentración, frente al Ayuntamiento de Alzira. “Menys promeses i més solucions”, se leía en una de las pancartas que portaban dos profesoras, o “En el Jaume no falten els alumnes”, en una que llevaban un grupo de estudiantes. El alumnado se ha sumado también a la protesta. El objetivo era “dejar las aulas vacías" para reclamar una mejora integral de las condiciones laborales del profesorado, la bajada de ratios, la reducción de la burocracia, infraestructuras dignas y el blindaje del valenciano en la enseñanza, según explica el portavoz de educación de UGT de la Ribera, Horacio Doménech. Más información