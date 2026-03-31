Redacción Levante-EMV

La Guardia Civil desarticula en Alfarb la banda que robaba cobre en las línes del ferrocarril

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el desarrollo de una operación conjunta, han detenido en Alfarb a seis varones, de entre 30 y 50 años, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia e intimidación con arma de fuego y robo de vehículo, por sustraer cableado de cobre de empresas esenciales del sector transporte mediante el uso de armas de fuego, empleando para ello un camión sustraído previamente al efecto. Los agentes recuperaron trece bobinas de cable de cobre de grandes dimensiones y tres mil péndolas de cobre valoradas en 200.000 euros junto con un camión que también había sido sustraído, cuyo precio oscilaba en torno a 30.000 euros. Además, se intervinieron 12.000 euros y dos vehículos utilizados por los presuntos autores. Más información