C. Llorca Ibáñez

Montroi exige mejorar la CV-50 a su paso por el municipio tras 6 muertos y 25 siniestros

El Plenario del Ayuntamiento de Montroi debatió anoche la presentación de una petición formal y urgente dirigida a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori con el fin de denunciar la extrema peligrosidad que presenta la travesía de la carretera CV-50 a su paso por el municipio. El gobierno local presentó una moción para su debate en las sesión plenaria con el principal objetivo de recabar apoyos y unir voces para exigir que se retomen las obras de adecuación de la travesía de la CV-50 por Montroi, un tramo de 600 metros que acumula un trágica estadística de seis accidentes mortales personas muertas y veinticinco siniestros de tráfico en las dos últimas décadas de reivindicaciones, según informa el alcalde de Montroi, Manolo Blanco, siendo el suceso más reciente el ocurrido el pasado 11 de marzo de 2026, donde una persona perdió la vida. Más información