C. Llorca Ibáñez

Un promotor finalizará la urbanización que la crisis dejó inacabada junto al monasterio de la Barraca

Uno de los proyectos residenciales que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria dejó inacabados en el corazón del valle d’Aigües Vives se retomará finalmente tras años de parálisis y abandono. Se trata de la urbanización ubicada a los pies del monasterio de la Barraca. El Ayuntamiento de Alzira ha otorgado recientemente la licencia de obras a un promotor que se dispone a finalizar 22 viviendas del denominado sector Aguas Vivas. El complejo residencial proyectaba la construcción de casi medio centenar de viviendas. La crisis paralizó el proyecto dejando un grupo de adosados inacabados en paralelo a la CV-50 y alguna estructura de hormigón también incompleta. Más información