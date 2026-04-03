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Algemesí revive la liturgia medieval del Oficio de Tinieblas tras décadas desaparecida

La localidad de Algemesí ha vivido esta mañana una jornada histórica para su patrimonio inmaterial con la celebración del Oficio de Tinieblas, una liturgia de raíces medievales que ha vuelto a resonar entre los muros de la Basílica de Sant Jaume Apòstol este Viernes Santo de 2026. Tras décadas de ausencia, la comunidad parroquial, impulsada por un grupo de seglares y bajo la dirección del musicólogo Josep Lluís Domingo Sancho, ha logrado rescatar un rito que alcanzó su máximo esplendor tras el Concilio de Trento en el siglo XVI. La ceremonia, que ha dado comienzo a las 10:30 horas para facilitar la asistencia tras el tradicional calvario de la madrugada, ha permitido a los presentes sumergirse en una atmósfera de recogimiento donde el tiempo ha parecido detenerse para recrear un drama sacro de gran impacto visual y sonoro. Más información