C. Llorca Ibáñez

Casa Oliver de Alzira agota cada año sus 3.000 longanizas de Pascua artesanales

En la comarca de La Ribera, la llegada de la Semana Santa y la Pascua vuelve a llenar las mesas de tradición, familia y dulces con historia. Entre todos ellos, la mona de Pascua ocupa un lugar central en la cultura gastronómica de la zona, y especialmente en el municipio de Alberic, donde este producto adquiere un carácter propio y diferencial. Y junto a la mona hay otro producto que adquiere gran protagonismo también y profundamente arraigado en la cultura local, la longaniza de Pascua. Más información