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Casa Oliver de Alzira agota cada año sus 3.000 longanizas de Pascua artesanales

Casa Oliver de Alzira agota cada año sus 3.000 longanizas de Pascua artesanales

C. Llorca Ibáñez

Casa Oliver de Alzira agota cada año sus 3.000 longanizas de Pascua artesanales

C. Llorca Ibáñez

Alzira
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En la comarca de La Ribera, la llegada de la Semana Santa y la Pascua vuelve a llenar las mesas de tradición, familia y dulces con historia. Entre todos ellos, la mona de Pascua ocupa un lugar central en la cultura gastronómica de la zona, y especialmente en el municipio de Alberic, donde este producto adquiere un carácter propio y diferencial. Y junto a la mona hay otro producto que adquiere gran protagonismo también y profundamente arraigado en la cultura local, la longaniza de Pascua. Más información

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