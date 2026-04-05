C. Llorca Ibáñez

El paraje pascuero de la Xopera de Algemesí sigue sin "resucitar" tras la dana

La Pascua es tiempo de cuadrillas, de merendar mona, longaniza y huevo duro en la naturaleza, de juegos al aire libre y de aprovechar el buen tiempo de la primavera y las vacaciones escolares en los parajes ribereños. Así lo marca la tradición. Pero en algunos municipios de la Ribera esta estampa tradicional cambió tras la dana del 29 de octubre de 2024. Uno de los parajes pascueros por excelencia de la Ribera es la Xopera de Algemesí, un espacio natural emblemático de gran importancia ecológica, por ser el único bosque de ribera que hay actualmente en la comarca, y también social, por ser un tradicional foco de atracción familiar, un lugar donde contactar con la naturaleza, realizar actividades como la pesca o el piragüismo o, simplemente, disfrutarlo como lugar de ocio y de recreo. Pero hoy no es así. Más información