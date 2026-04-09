C. Llorca Ibáñez

Algemesí da una segunda vida a los fangos de la dana para crear artesanía.

El barro es uno de los elementos más significativos de la tragedia de la dana. El barro lo llenó todo y permaneció meses y meses en las calles, en las casas, en los objetos, a pesar de las intensas labores de limpieza. El barro es, también, la tierra de la que surge la vida y ese enfoque es el que impregna el proyecto “Deconstrucció d’allò inabastable. Enfangar-se per transformar”, del artista de Beneixida Rafael Tormo Cuenca. Se trata de una propuesta que ha sido reconocida y subvencionada por el Ministerio de Cultura y que invita a reutilizar los fangos de la dana como materia para crear, por un lado transformándolos en arcilla que se emplea para fabricar de modo artesanal una gran vajilla de loza y, por otro, como tierra de cultivo orgánica en alquerías y campos de los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024. Más información