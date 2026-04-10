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La alzireña Alexia Thenight lleva su arte drag al reality “Regias del Drag España”

El talento de Alzira brilla con luz propia en el panorama artístico nacional: Abraham López Escrivà, conocido artísticamente como Alexia Thenight, ha sido seleccionada para formar parte de la nueva temporada de “Regias del Drag España”, el popular reality show que se emite a través de la plataforma YouTube y que se ha consolidado como una propuesta fundamental para la reivindicación del drag como expresión cultural y artística. Esta joven artista de 28 años, nacida en la capital de la Ribera Alta en 1996, asume este reto con el objetivo de llevar su propuesta creativa a un público masivo y poner en valor su trayectoria profesional, que ya cuenta con un importante calado en la capital valenciana. Es la primera vez que participa en un concurso: “Llevo cuatro años trabajando como drag y sacando canciones propias, pero nunca antes me había planteado concursar”. Este año ha decidido presentarse al casting de “Regias del Drag España”: “Esta edición es muy fuerte. Las rivales tienen mucho nivel”, asegura. No obstante, la alzireña está ilusionada con este nuevo trabajo. El primer capítulo del reality es “Meet the Queens” y está disponible ya desde hace cuatro días en YouTube. Más información