Rafa Puchades

Vecinos de Turís reclaman consenso para decidir la ubicación de las centrales fotovoltaicas

Cerca de 200 personas se han concentrado esta tarde ante el Ayuntamiento de Turís, convocados por la Plataforma El Castellet, para reclamar al gobierno municipal que escuche la oposición de agricultores y urbanizaciones, impulse una modificación de las normas subsidiarias que blinden el término frente a los grandes proyectos de centrales fotovoltaicas y consensúe los emplazamientos que puedan resultar menos perjudiicales. Más información