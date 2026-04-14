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Las obras de traslado del Pont de Xàtiva eliminarán un punto crítico en el barranco de la Casella de Alzira

Las obras de ampliación del barranco de la Casella que incluyen el derribo y construcción de un nuevo Pont de Xàtiva para eliminar un cuello de botella que aumenta la vulnerabilidad de Alzira frente a inundaciones arrancarán finalmente antes de que concluya el presente mes de abril, si no surgen nuevos contratiempos para gastar los cinco millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 asignaron a la dirección general del Agua de la Generalitat Valenciana para financiar el proyecto. El acta de replanteo, el último trámite previo al inicio de las obras, ya se ha firmado y fuentes de la Conselleria de Agricultura y Agua han confirmado que la previsión es iniciar los trabajos la última semana de abril. Más información