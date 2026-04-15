C. Llorca Ibáñez

"Musiqueando" llena la Plaza Mayor de Alzira de música, bailes y ritmo

Mucho ritmo, buena música y divertidos bailes han sorprendido esta mañana a los asiduos y paseantes en la Plaza Mayor de Alzira. Unos 150 escolares alzireños han animado con sus canciones, coreografías y percusión este espacio, durante el ensayo general de “Musiqueando”, un proyecto educativo que saca la música de los centros educativos para compartirla con la ciudadanía. Cuatro escuelas de Alzira -Ausiàs March, Blasco Ibáñez, García Lorca y Luis Vives- desarrollan este programa a lo largo de este curso entre el alumnado del último ciclo de primaria, como continuación a un proyecto en el que ya han participado en ediciones anteriores, algunos desde hace más de un lustro. Los escolares, junto con sus profesores de música, han aprovechado este encuentro para perfeccionar sus interpretaciones y prepararse para el encuentro “Musiescola”, que se celebrará la semana que viene en Castelló de la Ribera. Más información