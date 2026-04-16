C. Llorca Ibáñez

Campos de Algemesí pierden dos campañas a la espera de la recuperación tras la dana

Alrededor de un 17% de los campos de Algemesí arrasados por la dana del 29 de octubre de 2024 están aún pendientes de recuperar y acumulan ya dos campañas agrícolas perdidas, según denuncia el concejal de Agricultura de Algemesí, Marcos Giner. Se trata de explotaciones ubicadas en las partidas Orí, Gégena, Algoletja y Berca, que representan una superficie un poco superior a las 7.000 hanegadas de terrenos en producción dañados por la riada, con una afectación que oscila entre el 95 % y el 100 %, en la zona más próxima al río Magro entre Algemesí y Guadassuar. “Es la zona agrícola más afectada de Algemesí”, asegura Giner. Y las parcelas siguen impracticables, llenas de cañas y con residuos acumulados entre los árboles, principalmente cítricos y caquis. Más información