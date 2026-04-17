C. Llorca Ibáñez

El Mareny ofrece su playa para probar una nueva tecnología más ágil para analizar el agua

La playa del Mareny de Barraquetes ofrece hoy un aspecto idílico: arenas blancas, sin gente y con el agua limpia y fresca. Pero no siempre es así. La costa ribereña es un “foco recurrente de contaminación” y esto ha llevado al alcalde del Mareny, Jordi Sanjaime, a interesarse por implantar sistemas de medición de las aguas que permitan agilizar los resultados y decidir cuándo cerrar y cuándo abrir la playa. El verano pasado, el Ayuntamiento del Mareny de Barraquetes tuvo que cerrar durante dos días la Platja del Rei. “Esto supone un problema, primero de salud, porque cuando se recoge la muestra tarda entre 24 y 48 horas en ofrecer resultados y eso quiere decir que durante ese tiempo la playa está abierta y la gente se está bañando, y si dan un trago de agua contaminada, puede suponer un riesgo grande. Y cuando llegan los resultados y la tienes que cerrar, es cuando el agua ya está limpia, y entonces la gente se marcha a otro pueblo y supone un perjuicio económico grande para El Mareny, porque los visitantes dejan de acudir a nuestros restaurantes y bares y de comprar en nuestras tiendas”, explica Sanjaime. Más información