C. Llorca Ibáñez

Algemesí recupera sus recuerdos: 80.000 fotografías salvadas del barro de la dana

Algemesí ya ha completado la recuperación del 40 % del material fotográfico rescatado tras la dana. Apenas dos días después de la tragedia, la Universitat de València (UV) lanzó el proyecto Salvem les Fotos. En Algemesí se habilitó uno de los laboratorios de campaña en el Centre d’Art Contemporani l’ESART como punto de recogida para los pueblos afectados de la Ribera, y en tiempo récord se recogieron 200.000 fotografías de más de 250 familias de Algemesí, l’Alcúdia y Guadassuar. Año y medio después, se ha completado la recuperación de unas 80.000 imágenes y se ha devuelto el material completo a 35 familias. Más información