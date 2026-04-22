C. Llorca Ibáñez

El nuevo Pont de Xàtiva arranca para blindar Alzira de las crecidas con el reto de cumplir los plazos

El nuevo Pont de Xàtiva, una de las infraestructuras más reclamadas por la ciudadanía de Alzira, ha dejado de ser una promesa sobre el papel para convertirse en una realidad tangible. Este miércoles han comenzado los primeros movimientos de tierras en la partida de Materna. Es el inicio de una obra estratégica que conectará la carretera CV-50 de Tavernes con la carretera vieja de Carcaixent. El proyecto, que nace con el objetivo primordial de eliminar el histórico cuello de botella del barranco de la Casella, busca reducir drásticamente la vulnerabilidad del municipio frente a posibles episodios de inundaciones. Más información