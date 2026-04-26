Pascual Fandos

Luis Gisbert se impone con contundencia en las elecciones a la Junta Local Fallera de Alzira

Luis Gisbert asumirá la presidencia de la Junta Local Fallera de Alzira los dos próximos años tras imponerse de forma clara en las elecciones celebradas este domingo. Gisbert ha logrado casi el 68 % de los votos emitidos, en una jornada electoral que estrenaba sistema de elección por sufragio universal del censo fallero y que únicamente ha movilizado a 926 electores de los algo mñas de 6.500 que estabna llamados a las urnas. Más información