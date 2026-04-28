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La megafonía anuncia en Algemesí las multas por conductas incívicas con los residuos

El camión de la brigada de obras de Algemesí lleva banda sonora, con el sonido de una caja registradora como música de fondo. El ayuntamiento ha lanzado una campaña de concienciación para evitar conductas incívicas como depositar residuos fuera del horario establecido o en lugares no autorizados en la que, a través de la megafonía, anuncia las multas que llevan aparejadas estas conductas.