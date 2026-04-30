Joan Gimeno

La regeneración del Marenyet y l’Estany de Cullera avanza para llegar a tiempo a la campaña estival

Cullera ha vivido este jueves una jornada clave en su proceso de recuperación litoral con la visita institucional del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a las obras de regeneración de las playas del Marenyet y l’Estany. Ambos responsables han recorrido el frente marítimo situado al sur del río Xúquer, donde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ejecuta una de las actuaciones más ambiciosas de las últimas décadas en la costa valenciana. La intervención, actualmente en una fase avanzada, pretende revertir la regresión estructural que ha castigado durante años este tramo del litoral de Cullera.