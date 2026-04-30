Agustí Perales Iborra

El teatro El Siglo reabre en Carlet con todo su esplendor

Muchos vecinos y asociaciones culturales de Carlet tenían la fecha del 30 de abril subrayada en el calendario. Era el día fijado por el ayuntamiento para la inauguración oficial del Teatro El Siglo, 47 años después de que bajara el telón por última vez y tras una anhelada rehabilitación que ha supuesto una inversión de cuatro millones de euros. El acto ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la consellera de Cultura, Carmen Ortí.