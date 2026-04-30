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"The King’s Honour": El nuevo tributo del compositor alzireño Quilis al rey Jaume I

El reconocido compositor alzireño Javier Quilis ha anunciado el lanzamiento de su más reciente obra audiovisual, un tributo musical titulado “The King´s Honour: Jaume I”. Esta pieza, que ya se encuentra disponible para el público a través de la plataforma YouTube, forma parte de su álbum de estudio “Grateful” y nace con una clara vocación conmemorativa. Su publicación coincide con una efeméride de enorme trascendencia histórica y cultural, impulsada por el Ayuntamiento de Alzira: la celebración del 750 aniversario del fallecimiento del rey Jaume I en la capital de la Ribera Alta. Con esta nueva composición, Quilis no solo reafirma su gran talento para la creación de atmósferas sonoras de carácter cinematográfico, sino que también subraya su profundo arraigo a la tierra que le vio nacer en el año 1974 y donde reside en la actualidad.