Richard Garrigues González

La memoria aérea de la Guerra Civil en Castelló de la Ribera: 229 réplicas para no olvidar el conflicto

Con catorce años, Vicent Soler Fayos, recibió un regalo que le marcaría para siempre. Un compañero canario del internado de Xest le regaló una maqueta de avión: “Tardé dos años en acabarla”. Tras este primer avión han venido muchos más, hasta completar una colección que alcanza los 460 (más otros cien en espera de ser montados). Es la mayor colección de aviones de la Guerra Civil española. “¿De España? ¿Del mundo?”, le pregunto. “No lo sé, no conozco a nadie más que se dedique a hacer maquetas de aviones de la Guerra Civil española”, me contesta.