Victoria, ascenso y celebración por las calles de Castelló en el Mig Any de las fiestas de moros y cristianos
La UD Castellonense ha hecho historia con el brillante ascenso a Segunda RFEF logrado el sábado al ganar 1-4 al Hércules B y que el At. Levante perdiese 0-1 contra el Vila-real C. Pasadas las once de la noche llegaron a l’Almenà donde fueron recibidos por cientos de aficionados enfervorizados. La comitiva recorrió las calles y llegó al monumento al Mestre Fayos, lugar de celebraciones, al que ataviaron con una camiseta y una bufanda blanquinegras. Con motivo del Mig Any de Moros y Cristianos que se celebraba en la localidad, los festeros homenajearon al club invitándoles a desfilar junto a la Sultanía de la comparsa Almoràvids abriendo la comitiva.
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Los dos activistas de la Flotilla detenidos por Israel declaran esposados ante el tribunal
ELECCIONES EN ANDALUCÍA