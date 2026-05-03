Victoria, ascenso y celebración por las calles de Castelló en el Mig Any de las fiestas de moros y cristianos

La UD Castellonense ha hecho historia con el brillante ascenso a Segunda RFEF logrado el sábado al ganar 1-4 al Hércules B y que el At. Levante perdiese 0-1 contra el Vila-real C. Pasadas las once de la noche llegaron a l’Almenà donde fueron recibidos por cientos de aficionados enfervorizados. La comitiva recorrió las calles y llegó al monumento al Mestre Fayos, lugar de celebraciones, al que ataviaron con una camiseta y una bufanda blanquinegras. Con motivo del Mig Any de Moros y Cristianos que se celebraba en la localidad, los festeros homenajearon al club invitándoles a desfilar junto a la Sultanía de la comparsa Almoràvids abriendo la comitiva.