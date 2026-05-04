C. Llorca Ibáñez

Estas son las novedades de las jornadas "Alzira en Verd" y la Biosfira

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y dos técnicos del área de Emergencia Climática, Llorenç Pérez y Pau Sapiña, han presentado este lunes el programa de las Jornades "Alzira en Verd", que han arrancado hoy se prolongarán hasta el 14 de mayo, y de la nueva edición de la Biosfira que, como novedad, se celebrará este próximo fin de semana junto al Nanofest. La gestión de las emergencias y la escasez de vivienda son temas que se aborarán en las jornadas.