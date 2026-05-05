C. Llorca Ibáñez

Guerra por el agua en la Mancomunitat de la Comuna de la Ribera

Las aguas bajan revueltas del depósito de la Comuna. Los municipios que se reparten el agua de este depósito tienen una guerra abierta a causa de la asignación de caudales realizada a partir de un informe que se basa en datos de consumo de la pasada década y que los ayuntamientos consideran desactualizados. El depósito, construído en los noventa para complementar el suministro de agua desde los pozos a los municipios que forman la Mancomunitat de la Comuna, comenzó a suministrar agua solo a tres poblaciones: Castelló, Manuel y Sant Joanet, según la concesión inicial. No obstante, Senyera también ha estado percibiendo agua de este depósito autorizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) aunque el nombre de este municipio no aparece en los documentos de la concesión.