C. Llorca Ibáñez

Alzira blinda los accesos al megaparquing de Tulell contra las repetidas acciones de vandalismo

Las casetas de acceso al megaparquing subterráneo de Tulell que han sido vandalizadas de forma repetida han empezado a blindarse contra los gamberros. La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alzira ha iniciado el sellado de estos casetones distribuidos a lo largo de la Gran Via de la Comunitat Valenciana, el bulevar central de Tulell, de forma que ha tapiado puertas, ventanas, barandillas y cualquier otro elemento susceptible de ser destrozado, pal tiempo que ha levantado nuevos muros alrededor de los patios de ventilación para evitar el acceso o la acumulación de basura.