C. Llorca Ibáñez

Las jornadas "Alzira en Verd" abordan la gestión de emergencias en tiempos del cambio climático

El proyecto piloto que coordina en Alzira el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) para identificar las zonas más vulnerables a las olas de calor ha detectado oscilaciones de más de 2 º C entre diferentes áreas del casco urbano mientras que, durante la noche, constata diferencias de hasta 5 º C entre sensores que se encuentran en el interior de la ciudad y otros ubicados fuera de la zona de urbana, lo que confirma que “el efecto isla de calor se está produciendo”, en base a un análisis preeliminar de los datos recabados, que la coordinadora del área de Meteorología y Climatológica del CEAM, Samira Khodayar, ha adelantado esta jueves durante su participación en las jornadas “Alzira en Verd”.