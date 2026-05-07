Redacción Levante-EMV

La lluvia descarga con fuerza en la Ribera

La previsión de fuertes lluvias que ha motivado que se activa la Alerta Naranja ha empezado a cumplirse en algunas zonas la Ribera. Una tormenta ha descargado en Alzira un fuerte chaparrón a última hora de la mañana, que ha dejado prácticamente 36 litros por metro cuadrado en cuarenta minutos, según los datos recabados por el observatorio de la red de Avamet ubicado en el parque de l'Alquenència. También en la Murta llueve con intensidad.

Otros registros destacados de lluvia son los 25,8 l/m2 recogido en el pluviómetro ubicado en el IES Didín Puig de Guadassuar, también de la red de Avamet, en menos de dos horas, o los 21,6 litros acumulados en Albalat de la Ribera.