Carles Llorca

Las comunidades educativas de Alzira unen sus voces para exigir mejoras en la educación pública

Alzira clama por una escuela pública y de calidad. Cientos de docentes y familias y alumnos han secundado esta mañana la concentración celebrada en la Plaça del Carbó. La comunidad educativa de Alzira ha iniciado este lunes una semana de movilizaciones que coincide con el arranque de la huelga indefinida convocada en el sector de la enseñanza. Durante la jornada de hoy, se ha registrado una participación activa de los distintos colectivos que integran el sistema educativo, incluyendo al personal docente, a las familias y al alumnado. El día ha comenzado con aulas a medio gas, por la baja asistencia de alumnos y por la incidencia de la huelga de los profesores. En algunos centros de secundaria, solo cuentan con un docente por cada quince grupos, por debajo de los servicios mínimos establecidos por la Consellerias de Educación y que han sido denunciados por los sindicatos STEPV y CSIF. Hay "mucho seguimiento de la huelga, estamos a mínimos", reconocen desde la dirección de un instituto alcireño.