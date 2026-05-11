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La megadraga Bonny River inicia el vertido de un millón de metros cúbicos de arena en las playas del Marenyet y l’Estany

La megadraga Bonny River inicia el vertido de un millón de metros cúbicos de arena en las playas del Marenyet y l’Estany

Joan Gimeno

La megadraga Bonny River inicia el vertido de un millón de metros cúbicos de arena en las playas del Marenyet y l’Estany

Joan Gimeno

Cullera
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La silueta de una gran embarcación trabajando frente a la costa sur de Cullera ha comenzado ya a transformar el paisaje litoral del municipio. La megadraga Bonny River inició el pasado viernes el vertido de arena sobre las playas del Marenyet y l’Estany, un paso decisivo dentro del ambicioso proyecto de regeneración impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para frenar décadas de erosión y devolver a este tramo del litoral la configuración que tenía a mediados del siglo pasado.

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