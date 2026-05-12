Levante-EMV

Una cacerolada por la enseñanza pública despierta a los vecinos de Castelló

Gritos, golpetazos y jaleo han despertado esta mañana a algunos vecinos de las calles más céntricas de Castelló. Docentes, alumnado y familias de los centros CEIP Severí Torres e IES Vicent Gandia de Castelló han protagonizado esta mañana una cacerolada en la segunda jornada de la huelga indefinida convocada por el profesorado. Desde las puertas del instituto, los participantes, de todas las edades y con predominio de las camisetas verdes de la lucha docente, han iniciado la marcha a las 8.15 horas.