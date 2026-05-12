C. Llorca Ibáñez

Familias y maestros recorren colegios e institutos de Alzira para evidenciar las necesidades de la escuela pública

La Plaça Major de Alzira ha sido el punto de arranque de la marcha cívica convocada por los docentes de esta ciudad dentro de los actos programados durante la huelga indefinida. Familias, representantes de las AFA de los centros y también alumnado se han sumado al desfile, portando pancartas de los diferentes centros participantes y carteles realizados por los propios estudiantes en los actos de preparación de la protesta donde se exponían las problemáticas de cada centro. Cientos de personas han participado en esta marcha que fue anunciada ayer y que ha contado con un itinerario que ha ido pasando por los diferentes centros públicos de Alzira.