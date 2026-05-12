Pascual Fandos

Así era la fortaleza en la que residía Jaume I en Alzira

La información sobre las estructuras y pavimentos localizados durante las excavaciones; el análisis de fuentes escritas que aluden a las construcciones que había en la época en la Vila de Alzira y, en particular, del “Llibre dels Feyts”, un trabajo de investigación sobre los modelos constructivos coetáneos y el apoyo puntual de la Inteligencia Artificial han dado forma a una recreación de la conocida como Casa Real, la fortaleza en la que se albergaba Jaume I durante sus estancias en la Vila, que el Museu Municipal d’Alzira (MUMA) ha presentado este martes, en el marco de la programación organizada para conmemorar el Día Internacional de los Museos, que en el 750 aniversario de la muerte de Jaume I tiene como protagonista al monarca.