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La marcha reivindicativa de Alzira acaba en fiesta en el CEIP Alborxí

El último tramo del recorrido de la marcha cívica celebrada hoy en Alzira ha cruzado por la Vila para visitar el CEIP Lluís Vives, un colegio veterano de Alzira con edificios faltos de mejoras e inversión y que también registra una situación compleja a causa de la diversidad de las familias que escolarizan allí a sus hijos y que precisan de mayor refuerzo educativo. Y, por último, el CEIP Alborxí, un centro de una línea que también carece de instalaciones como gimnasio o cocina y que necesita más sombra en el patio y mejorar la plantilla docente para poder hacer frente a las necesidades de los niños y niñas que estudian allí. Y allí, niños y niñas, junto a sus maestros, han recibido con una auténtica fiesta a los manifestantes.