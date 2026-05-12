Redacción Levante-EMV

La protesta educativa visita el mercado en Carcaixent

La huelga indefinida de los docentes se ha trasladado esta mañana en Carcaixent al mercado municipal. Profesores y familias han recorrido el mercado ambulante y han repartido información entre los asistentes y animado con sus consignas y alboroto las compras de los transehúntes. Después han accedido al edificio del Mercat donde han paseado y compartido sus reivindicaciones con los tenderos y han pegado carteles reivindicativos en los tableros para anuncios.