Teresa Juan-Mompó

Alzira, Guadassuar y Carcaixent se unen en una multitudinaria marea por la escuela pública

Comunidades educativas de Alzira, Guadassuar y Carcaixent han recorrido esta tarde las calles de Alzira para mostrar el rechazo de profesores y familias al abandono de la Conselleria de Educación a la escuela pública. La llamada del colectivo docente a los centros de los pueblos vecinos ha propiciado un encuentro multitudinario donde además de los chalecos de emergencias de los huelguistas, se veían las camisetas verdes de la lucha docente,las amarillas del colectivo 0-3 años, las azules de la Trobada d’Escoles en valencià y muchas más sin patrón ni color definido de vecinos y vecinas de a pie, familias con portabebés y carritos. No han querido perderse la marcha los representantes de El Júcar Asociación de Tercera Edad, ni tampoco los del Colectivo de Pensionistas de Alzira, que han acudido portando sus pancartas. Así mismo, los docentes jubilados han sumado su voz a la lucha docente y han asistido también a la convocatoria. También destacaba la participación del alumnado, que han animado la manifestación coreando consignas y haciendo sonar toda clase de instrumentos.