Redacción Levante-EMV

El plan de control de palomas urbanas que aplica Alzira se aproxima ya a las mil capturas

El plan de control de la población de palomas silvestres que puso en marcha el Ayuntamiento de Alzira el pasado otoño de la mano de la Federación de Colombicultura de la Comunitat Valenciana y la Generalitat en base a razones de salud pública se aproxima ya a los mil ejemplares capturados, lo que representa casi el 50 % de la población de palomas que, en base al diagnóstico inicial, se estimó que podía haber en la ciudad, en torno a 2.000.