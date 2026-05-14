Levante-EMV

Tres centros de la Ribera ponen la educación al servicio de los afectados por la dana

Aprender sirviendo a la sociedad es una manera de entender la educación y propiciar al alumnado otra manera de adquirir conocimientos y habilidades. El aprendizaje-servicio es un modelo educativo que cada vez aplican más centros y que se demuestra especialmente enriquecedor en la formación profesional. En la Ribera, tres centros educativos han sido reconocidos por sus proyectos de aprendizaje-servicio desarrollados en torno a dos ejes: la dana y la innovación. La Fundación Cotec para la innovación ha posibilitado el desarrollo de estos programas gracias a la financiación aportada a estas tres propuestas, que han sido escogidas por su singularidad.