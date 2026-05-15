C. Llorca Ibáñez

La diputación desbloquea las obras que paralizó Cultura en el castillo de Corbera y promete nuevas inversiones

La Diputación de Valencia retomará en breve los trabajos de consolidación geológica del castillo de Corbera que había paralizado de nuevo la Conselleria de Cultura al cuestionar la intervención realizada, cuando ya estaba ejecutada en un 85 %, tras consensuar que el proyecto contemple la recuperación e integración paisajística del entorno del castillo y de los accesos que se habían acondicionado para el paso de la maquinaria y el transporte de materiales, con el objetivo de devolverlos al estado original y favorecer la preservación de los valores históricos y ambientales del enclave. El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha proclamado este viernes en una visita al castillo, propiedad de la corporación provincial desde 2003, que "la espera ha acabado". La interención actual arrancó hace tres años y todavía no se ha podido completar.