Ajuntament de Cullera

Esta es la nueva imagen de las playas del litoral sur de Cullera

Las playas de El Marenyet y l’Estany, en el litoral sur de Cullera, empiezan a mostrar los primeros resultados de una de las actuaciones de regeneración costera más ambiciosas emprendidas en los últimos años en la Comunitat Valenciana. Las últimas imágenes aéreas grababas por encargo ddel Ayuntamiento de Cullera, en colaboración con la Policía Local, evidencian un avance significativo en la recuperación del frente litoral situado al sur del río Xúquer, una zona históricamente castigada por la erosión marina, a falta de poco más de un mes para que se complete la actuación.